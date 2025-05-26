Трамп заявил, что Путин хочет получить всю Украину, но если ему это удастся, это приведет к краху России.

Президент США Дональд Трамп обрушился на российского лидера Владимира Путина с жесткой критикой, обвинив его в сумасшествии и безосновательных убийствах мирных жителей Украины.

Так, в своем посте в социальной сети Truth Social он заявил, что у него были очень хорошие отношения с Путиным, но "с ним что-то случилось".

"Он совершенно сошел с ума! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал Трамп, комментируя последние массированные обстрелы Украины.

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Он добавил, что Путин хочет получить всю Украину, однако ничем хорошим для России это не закончится:

"Я всегда говорил, что он хочет получить всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если ему это удастся, это приведет к краху России".

В то же время Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он "создает проблемы".

"Так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - заявил он.

Трамп в который раз повторил свою любимую фразу о том, что война в Украине "никогда бы не началась, если бы он был президентом", заявив, что "это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа", и он лишь помогает прекратить ее.

Россия продолжает массированные атаки на Украину

В ночи на 24 и 25 мая Россия осуществила масштабные воздушные атаки, выпустив по Украине сотни дронов и множество ракет различных типов. В результате обстрелов минувшей ночью погибли по меньшей мере 12 человек, среди них - трое детей.

Специальный представитель американского президента Кит Келлог заявил, что неизбирательные убийства женщин и детей в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года. Он призвал Россию остановиться.

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