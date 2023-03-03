Зависимость агрессора от импортных технологий при работе на шельфе достигает 80%.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены против агрессора в связи с вторжением в Украину, Россия признала, что потеря части добычи нефти неизбежна.

Российская добыча нефти может сократиться на 20%, если компании не найдут способ компенсировать нехватку западного оборудования и технологий. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Перспективы развития нефтесервисной отрасли в России до 2030 года" консалтинговой компании "Яков и партнеры".

Как говорится в материале, усиление ограничений может дополнительно осложнить доступ к ним, а возможности их замены поставками из "дружественных" стран ограниченны. Китайские аналоги уступают по техническим характеристикам и сложны в адаптации.

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В условиях усиления санкций возможно прекращение деятельности оставшихся в РФ западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах, инвестиционные же возможности независимых нефтесервисов (малых и средних компаний) сильно ограничены: они не могут на равных конкурировать с лидерами рынка в технологическом плане.

Зависимость агрессора от импортных технологий при работе на шельфе достигает 80%.

Пока высокотехнологическое оборудование по-прежнему закупается у западных компаний или в "дружественных" странах, а часть востребованных позиций практически не поставляется. По оценке российских аналитиков, текущих остатков может хватить на два-три года, и постепенное сокращение.

Всего же под риски отсутствия альтернатив для замещения западного оборудования попадает 15% рынка нефтесервисных услуг агрессора.

Санкции против агрессора и ситация с нефтью

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против агрессора. Был введен потолок цен на нефть. Это значит, что сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

Кроме того, санкционными пакетами санкций стран "большой семерки" предусмотрено ограничение поставок в РФ оборудования для наращивания добычи нефти.

В 2022 году практически все компании, включая "большую нефтесервисную четверку" (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford), заявили о приостановке деятельности в РФ (в 2021 году на иностранные компании приходилось 20% рынка).

Президент РФ Вадимир Путин с 1 февраля 2023 года запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году Россия потеряет 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

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