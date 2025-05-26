Температурные контрасты по стране останутся, но будут чуть слабее.

В понедельник, 26 мая, погода в Украине немного изменится. Дожди начнут покидать западные области и сместятся на север, в центр и на юг страны. Также в западных областях чуть повысится температура, до +13°...+17°, а на Закарпатье воздух прогреется до +20°. На юго-востоке по-прежнему будет теплее всего, +28°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +15°, днем +18°, дождь.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +16°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 мая ночью будет +8°, днем +17°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +9°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +7°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +10°...+14°, пасмурно, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+20°, пасмурно, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +18°, днем +24°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +24°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 26 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +20°...+28°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°.

26 мая - паздник, приметы погоды

26 мая - Лукерья Комарница. Если в этот день много комаров, то будет хороший урожай ягод.

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