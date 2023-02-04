Индия не присоединилась к санкциям Запада проти РФ, но банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть российской нефти, закупаемой через базирующихся в Дубае трейдеров, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, а не в долларах США.

Об этом пишет Reuters ссылаясь на четыре источника, осведомленные в этом вопросе. Отмечается, что несмотря на то, что Индия не присоединилась к санкциям Запада проти РФ, банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам, чтобы невольно не нарушать многочисленные меры, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры обеспокоены тем, что они, возможно, не смогут продолжать торговлю в долларах, особенно если цена на российскую нефть поднимется выше предела, установленного странами Большой семерки и Австралией в декабре.

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Это побудило трейдеров искать альтернативные способы оплаты, которые также могут помочь России в ее усилиях по дедолларизации своей экономики в ответ на западные санкции.

Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, что вынудило их вернуться к американской валюте.

Но главный банк Индии, Государственный банк Индии (SBI), в настоящее время проводит расчеты по этим платежам в дирхамах, сообщили источники Reuters, предоставив подробности транзакций, о которых ранее не сообщалось.

SBI, у которого есть зарубежные филиалы, в том числе в США, не ответил на запросы о комментариях.

"Потолок" цен G7 запрещает любой западной компании, такой как поставщики страховых и транспортных услуг, которые лежат в основе большей части мировой торговли, участвовать в операциях с российской нефтью, если цена покупки превышает $60 за баррель в пункте отгрузки в России. Эти ограничения действуют, даже если нефть предназначена для таких стран, как Китай и Индия, которые не признают их.

Переход к платежам в дирхамах также был вызван тем, что SBI попросил нефтепереработчиков, желающих осуществлять долларовые платежи за российскую нефть, предоставить разбивку затрат на нефть, транспортировку и страхование, что позволило бы избежать нарушения ценового "потолка".

"SBI очень консервативен в своем подходе", - сказал один из источников, хотя Индия не придерживается механизма ограничения цен, а западные страхование и транспорт не используются для доставки.

Индийские нефтепереработчики обычно покупают российскую нефть у трейдеров по цене, которая включает доставку в Индию. В счете-фактуре по такой сделке, увиденном Reuters, трейдеры запрашивали среднюю цену на нефть, включая фрахт за нефть марки Urals. В документе рассчитана стоимость груза в долларах и дирхамах.

Источники Reuters заявили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть на условиях поставки, чтобы снизить любые риски, возникающие во время транспортировки, и до сих пор расчетная стоимость в точке отгрузки была ниже предельной цены.

Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, включая Everest Energy и Litasco, подразделение крупной российской нефтяной компании "Лукойл".

Министр нефти Индии Панкадж Джайн в прошлом месяце заявил, что у индийских компаний нет проблем с оплатой российской нефти, поскольку последние действия Запада не влияют на механизм торговых расчетов.

Санкции против российской нефти и нефтепродуктов

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступило в силу нефтянное эмбарго ЕС против России. Оно предусматривает запрет на экспорт российской нефти, если ее цена будет выше установленного "потолка".

Перед этим Совет ЕС установил предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже нее.

Также, с 5 февраля 2023 года вступает в силу эмбарго на российские нефтепродукты, такие, как дизельное топливо и мазут.

Сегодня, 4 февраля, Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в России или экспортируются оттуда. Так, нефтепродукты, которые стоят дешевле сырой нефти, могут продаваться по цене не более 45 долларов США за баррель. А для дизтоплива и других нефтепродуктов, которые стоят дороже сырой нефти, потолок цен установлен на уровне 100 долларов США за баррель.

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