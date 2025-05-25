Гетьман прокомментировал шансы России вести интенсивную войну в Украине десятилетиями.

Россия не сможет вести интенсивную войну в Украине десятилетиями, потому что не имеет для этого возможностей. Об этом сказал ветеран и майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"Раньше войны были растянуты, в частности останавливались на холодный период, а затем продолжались. А сейчас идут с большей интенсивностью. И считать, что Россия сможет воевать "столько, сколько нужно - 10 или 20 лет"? Нет у них промышленных возможностей, чтобы поддерживать войну такой интенсивности. Мы не говорим, что они вообще там в конце этого года или через год не смогут вести боевые действия. У них ВПК работает, экономика пока работает. Но вести такую интенсивную войну они могут только до конца этого года", - сказал Гетьман, отметив, что это оценка международных экспертов, экономистов.

По его словам, если еще усиливать санкции, то в России скорее увидят, что вести войну стало невыгодно.

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"Потому что там начнутся определенные проблемы даже с продуктами питания, могут начаться определенные проблемы с бензином на заправках, с заработными выплатами. То есть то, что является экономическим кризисом. Для этого, мне кажется, надо нашим партнерам меньше говорить, что они могут это сделать, а молча делать. Потому что мы уже видим, что россияне не готовятся ни к 30-дневному перемирию, ни вообще к прекращению войны", - подчеркнул Гетьман.

Он отметил, что рано или поздно все равно переговоры в любой войне происходят, Россия к этому готовится и сейчас будет максимально давить на Украину.

"Мы делаем все, что можем, на поле боя. Но многое зависит от наших партнеров: насколько быстро они могут принимать решения и насколько могут увеличить нам помощь, которую мы используем, чтобы давать отпор российскому нашествию, в том числе защищая восточный фланг Европы", - сказал Гетьман.

Мирные переговоры: важные новости

Как сообщал УНИАН, Россия убеждает президента США Дональда Трампа, который обещал завершить быстро войну в Украине, что готова к перемирию с Украиной. Впрочем, на этом фоне активизировала свои действия на фронте и воздушные удары по мирным городам Украины.

24 мая российские СМИ сообщили, что РФ "в ближайшие дни" передаст Киеву свои наработки в рамках так называемого "меморандума" об урегулировании войны в Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, разработка российских предложений близится к концу.

В то же время вторую ночь подряд Россия осуществляет массированные комбинированные ночные атаки по городам Украины, используя рекордное количество целей для поражений. В результате значительная часть регионов имеет разрушения, есть погибшие и раненые гражданские.

Летом прошлого года военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, что Россия действительно может иметь возможность воевать 10 лет, но это касается только человеческого ресурса. Что касается остального - потенциал иссякнет в зависимости от категории в течение 2025 года, отметил он. "И при сохранении интенсивности боевых действий и уровня потерь техники РОВ, на 10 лет России ну никак не хватит оставшихся запасов", - резюмировал эксперт.

Этому комментарию предшествовало заявление в июле тогда еще генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что союзникам Альянса нужно быть готовыми к затягиванию войны на украинской территории против российских оккупантов минимум на десятилетие.

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