Нужно успеть всего за 10 секунд.

Когда мы видим знакомый узор - например, одинаковые числа или символы, идущие в четкой последовательности, - наше зрение "расслабляется", а глаза скользят по поверхности, не присматриваясь к деталям.

Именно в этом коварство оптических иллюзий и разнообразных головоломок - даже небольшое отклонение трудно заметить, ведь оно как бы сливается с фоном. Сегодня перед вами подобная загадка.

На зеленом фоне размещены цифры в таком порядке: 2, 4, 6, 8 - и так по кругу, строка за строкой. Все выглядит монотонно, но где-то среди этих чисел спряталась одна 3. Ваша задача - найти ее за 10 секунд.

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Сможете ли вы найти чужака в ряду чисел?

Ответ

3 спряталась в правом нижнем углу. Ее было трудно заметить, потому что мозг привыкает к ритму "2-4-6-8" и "пропускает" все, что кажется привычным.

Головоломки для самых внимательных

Ранее мы публиковали иллюстрацию, на которой изображено множество обезьянок разных цветов. Среди них есть одна особенная - она держит в руке носок, подобно эльфу Добби из "Гарри Поттера". Задача состоит в том, чтобы найти эту обезьяну с носком за 11 секунд.

Также предлагаем вам найти слово "СЛОН" на картинке, где буквы расположены плотными строками разных цветов. Задача усложняется визуальным шумом, который отвлекает внимание и затрудняет фокусировку на форме букв.

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