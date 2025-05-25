Местные власти вложили значительные средства в украшение города. Теперь там есть чем заняться и интересно провести отпуск.

Крошечный андалузский городок Комарес нашел счастливый баланс между местными жителями и туристами.

Бывший житель городка Марк Джонс рассказал, что он находится в часе езды от Малаги в горной местности под названием Ахаркия, которая не очень известна среди туристов, пишет The Independent. Издание отметило, что население в городке заметно сократилось и постарело, поэтому для процветания ему все таки нужны туристы.

Местные власти вложили значительные средства в украшение города. Бетонные или грунтовые дорожки заменили булыжниками. Керамический кооператив изготовил привлекательные пояснительные знаки, рассказывающие историю городка с момента его возникновения как арабской крепости. Они сделали десятки новых парковочных мест под городком.И, как отметил Джонс, несколько лет подряд они оставались пустыми.

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В целом, как сказал Джонс это тихий городок, но в центре Комареса кипит жизнь - на главной площади шум - голоса, музыка, стук стаканов и тарелок.

"Главная площадь переполнена. Официанты, разносящие кофе, пиво, салаты и тарелки жареной рыбы, бегают туда-сюда между баром La Plaza и соседним рестораном Robert’s. Внутренний двор отеля Verde Olivia тоже делает хорошие дела", - говорится в материале.

На смотровой площадке посетители собираются вместе, любуясь видами побережья и величественными очертаниями местной горы Ла Марома.

Также в городке можна увидеть группы альпинистов. Через горы проходит зиплайн, и Комарес быстро становится магнитом для скалолазания. Также туристам будут доступны невероятные пешие и велосипедные прогулки и сувенирные лавки с местными товарами, от которых покупатели останутся в восторге. И теперь, констатировал Джонс, на стоянках возле городка негде припарковаться.

"В горах укореняется более тихая, более цивилизованная и дружелюбная форма сельского туризма", - считает Джонс и добавляет, что в отличие от предыдущих лет, вы обязательно получите ночлег и хорошую еду, и (также в отличие от предыдущих лет) вам лучше забронировать номер заранее.

Лучший отель и ресторан в Комаресе - это Verde Olivia на площади. Вы также найдете достойную еду в Roberts и Mirador de la Axarquia.

Ранее УНИАН.Туризм называл лучшие города для жизни в Испании. В целом же эта страна является одной из лучших в мире для проживания иностранцев.

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