Спецпредставитель Трампа призвал Россию немедленно остановиться.

Появилась реакция спецпредставителя президента США Кита Келлога на массовый удар России по Украине — в частности, по Киеву. "Неизбирательные убийства женщин и детей ночью в их домах - это явное нарушение Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защитить невинных", - заявил он.

В своей публикации в соцсети X (Twitter) Келлог призвал российских оккупантов остановить убийства и немедленно прекратить огонь, ведь нападения на мирных украинских жителей — это позорно.

Отреагировал на атаку России против мирного населения Украины также и духовный советник Трампа, пастор Марк Бернс. "Эти нападения не только наносят разрушительный ущерб ни в чем не повинным людям, но и подрывают основополагающие принципы гуманности и правила вооруженных конфликтов", - написал он в X (Twitter).

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Другие новости о прошедшей российской атаке

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп молчит об атаках по Украине. Вместо того, чтобы ослабить российского диктатора Владимира Путина, Трамп придал ему еще больше сил, отказавшись от давления.

Кроме того, спасатели рассказали о последствиях ночного удара россиян по Киеву позапрошлой ночью. В частности, по данным спасателей, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке.

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