Каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен, заявил Юсов.

Россия сама определила, кого из пленных украинских военнослужащих готова обменять, пояснил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии NV, отвечая на вопрос, почему среди освобожденных 23-25 мая не было бойцов 12 бригады специального назначения Нацгвардии "Азов".

"Украина работает в очень тяжелых условиях полномасштабного вторжения, и Мариупольский гарнизон - это одно из приоритетных направлений по возвращению. И результаты этой работы уже есть", - отметил Юсов.

Он рассказал, что в рамках подготовки последнего масштабного обмена, который длился три дня, "государство-агрессор передало списки тех, кого оно готово отдать, и Украина сделала то же самое".

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Впрочем, по его словам, каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен.

"Украина борется за каждого своего гражданина. Это уже 65-й обмен за период полномасштабного вторжения. 5757 граждан в рамках обмена возвращено и более 500 украинцев - за пределами обмена, - добавил Юсов.

Как известно, командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко возмутился отсутствием "азовцев" в большом обмене пленными с РФ. По его словам, "это выглядит как издевательство над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену". Он заявил, что не верит в то, что никого из "азовцев" не вернули домой только из-за нежелания России отдавать их. По его словам, стоит попробовать проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами.

Большой обмен пленными: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 23 мая Украина вернула из плена почти 400 военных и гражданских. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными уточнили, что из тех, кто вернулся домой, 270 - это военнослужащие Сил обороны, а остальные - гражданские граждане. Среди освобожденных есть представители ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. 24 мая вернулись из плена 307 защитников. Все - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

В воскресенье, 25 мая, в Украину вернулись из плена еще 303 защитников - воинов ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Этот этап стал завершающим в рамках договоренностей, достигнутых между Украиной и Россией в Стамбуле.

Специальный представитель президента США Кит Келлог обмен "1000 на 1000" назвал самым положительным результатом переговоров в Стамбуле. Он поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого, но добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.

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