Казалось бы, ответ "лежит на поверхности", но не каждый догадается.

Паприка и её более ароматный "двоюродный брат" — копчёная паприка — используются повсеместно. Можно было бы подумать, что большинство людей хотя бы примерно знают, из чего она делается. Но, судя по множеству недавних откровений в интернете, это совсем не так.

В посте австралийской пищевой компании Nutraorganics они объяснили своей аудитории, что паприка — это не какое-то особое растение, а обычный перец, который был высушен, пишет IFL Science.

Как объясняется, паприка производится из измельчённых сладких и мягких перцев. Более острые сорта перца были привезены в Европу испанскими исследователями Америки. Со временем европейцы выводили всё более мягкие сорта растения, добиваясь более сладкого вкуса.

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Перцы, используемые для паприки, несмотря на схожесть по сладости и мягкости и принадлежность к одному семейству, длиннее и тоньше, чем болгарские перцы, которые продаются, к примеру, в США. Более острые разновидности паприки включают в себя как чили, так и сладкие сорта перца, но в Венгрии — где паприка стала национальной пряностью — в основном используется сладкий вариант.

Короче говоря, у паприки нет собственного дерева — ведь это уже обычное растение, из которого делают и другие виды перца.

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