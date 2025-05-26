Биолог рассказал, как люди едва не уничтожили одни из самых крупных деревьев в мире

С 1892 по 1918 год одна компания вырубила около 8000 гигантских секвой.

Роща Конверс Бейсин Гров, которая расположена в США в Сьерра-Неваде, является известным местом обитания гигантских секвой. На площади почти 19 квадратных километров когда-то располагалась самая густая на Земле популяция этих деревьев.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал, как одна компания срубила более 8000 гигантских секвой. Это событие стали называть одной из самых разрушительных лесозаготовок в истории мира.

Биолог поделился, что с 1892 года лесозаготовительная компания Kings River Lumber Company, позже реорганизованная в Sanger Lumber Company, начала десятилетнюю кампанию сплошных рубок деревьев. В частности, она избавлялась и от гигантских секвой.

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Трэверс отметил, что удаление этих ключевых организмов разрушило структуру рощи, состав почвы и гидрологию, фактически разрушив всю экосистему старовозрастных лесов. В наши дни роща Конверс Бейсин Гров остается лоскутным одеялом из молодых хвойных насаждений и открытых лугов.

Более того, Sanger Lumber Company с 1892 по 1918 год проводила масштабные сплошные рубки, выбирая для заготовки древесины самые крупные и старые секвойи. За это время было вырублено около 8 000 гигантских секвой. Возраст некоторых деревьев превышал 2 000 лет.

В результате вырубки осталось всего 60-100 гигантских секвой. По словам биолога, это вызвало каскад экологических последствий.

Утрата пологого покрова изменила микроклимат, увеличив проникновение солнечного света или перепады температуры на уровне земли. Эрозия почвы усилилась, поскольку корневая сеть разрушилась, а русла ручьев засорились опилками и мусором, нарушив среду обитания водных организмов.

Другой проблемой стало то, что уничтожение огнестойкой структуры секвойи сделало бассейн уязвимым для последующих сильных пожаров, добавил биолог.

Общественный резонанс, вызванный уничтожением гигантских секвой, способствовал активизации раннего природоохранного движения, созданию национальных парков и реформированию лесной политики. В наши дни люди стали гораздо бережнее относиться к этим деревьям.

Драконовы деревья могут полностью исчезнуть - что известно

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