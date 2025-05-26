Кроме того, в небе до сих пор есть "шахеды".

Ночью захватническая армия России запустила со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС крылатые ракеты.

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В 03:55 Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что в воздушном пространстве Украины сейчас шесть крылатых ракет. Все они летят в сторону города Смела из Полтавской области.

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Обстрел Украины 26 мая

Напомним, что прямо сейчас украинские воздушные силы отражают и дроновую атаку.

Воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Это уже третья подряд ночная массированная атака на Украину. Во время предыдущих обстрелов оккупанты также применили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракеты различных типов.

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