Эксперты высказались о возможности посредничества Ватикана в мирных переговорах.

Мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Ватикана могут начаться в течение трех-четырех недель, если обе стороны будут готовы к этому, пишет Deutsche Welle со ссылкой на инсайдеров.

"Но также понятно, что Папа не будет постоянно присутствовать на самих переговорах. Эти переговоры предполагают диалог на практическом уровне", - отмечает издание.

Между тем католический богослов из Университета Айхштетта и один из самых известных немецких экспертов по вопросам церкви в США Бенджамин Дальке "осторожно" оценивает возможность Ватикана быть посредником между Россией и Украиной. По его словам, обещание президента США закончить войну за день, очевидно, "не сработало", и поэтому глава Белого дома теперь "в растерянности" смотрит на Ватикан "как на нового игрока".

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Специалист по церковному праву Штефан Мюкль, который преподает в Университете Opus Dei в Риме, подчеркнул важность нейтральной роли Ватикана.

"Папа Лев будет придерживаться устоявшейся позиции Святого Престола - строгой нейтральности без всякой внутренней приверженности", - сказал он.

А эксперт по вопросам Восточной церкви Регина Эльснер, которая преподает в Мюнстере, выразила более критическую точку зрения. Она отметила, что за последние годы понтификата Папа Франциск значительно потерял доверие со стороны украинцев из-за своего снисходительного отношения к Москве.

Ватикан как площадка для мирных переговоров: что известно

Как писал ранее УНИАН, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ. "Найдя у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру", - говорилось в заявлении Мелони.

Впоследствии издание WSJ сообщило, что новый раунд переговоров Украины и РФ пройдет в Ватикане в середине июня. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он отправит на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

Тем временем Россия категорически против участия Ватикана в мирных переговорах. По данным источников Bloomberg, российские чиновники не планируют поездку президента Владимир Ватика Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле.

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