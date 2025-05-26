Сегодняшний день связан с несколькими народными верованиями.

С датой 26 мая связаны национальные и профессиональные торжества по всему миру. У православных верующих наступает сегодня праздник двух важных святых, а по народным обычаям принято рыбачить.

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Какой сегодня праздник в мире

В мировой истории были великие люди, которые родились в эту дату. Среди них папа римский Климент VII, художник Филипп де Шампань, полководец Джон Черчилль, математик Абрахам де Муавр, актер Джон Вейн, певец Ленни Кравиц, футболист Лука Тони.

В других странах этот день важен по разными причинам. В мире известны такие события: грузинский День независимости, польский День матери, австралийский День извинений, американский День черничного чизкейка, израильский День Иерусалима, британский Весенний выходной.

На планетарном уровне 26 мая - праздник людей с самым редким цветом волос. В Международный день рыжих поздравляют "поцелованных солнцем" людей - таких всего около 2%.

Какой сегодня праздник в Украине

Из прославленных украинцев прошлого именинниками даты являются князь Владимир Мономах, писательница Ольга Косач-Кривинюк, актер Богдан Бенюк, участник российско-украинской войны Николай Палас.

Официальных или профессиональных праздников сегодня в Украине нет. Мы можем присоединиться к празднованию мировых или народных инициатив.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре христиане величают апостолов Алфея и Карпа, которые были знакомы с Иисусом и учились у него.

Последователям староцерковного стиля полезно знать, какой сегодня церковный праздник отметить. Им стоит почтить архимандрита Макария Овручского и Каневского.

Какой праздник 26 мая в народе

В украинских традициях принято посвящать день ловле рыбы, особенно карпа. Такие верования возникли из-за того, какой сегодня праздник в церкви, а именно Карпов день. Считается, что рыбалка точно пройдет хорошо, но частью улова нужно поделиться с родными.

26 мая является удачным для сбора цветов целебных растений - шиповника, мать-и-мачехи, жасмина. Этот материал наши предки засушивали и использовали в народном лечении.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Крестьяне веками наблюдали за природой, чтобы составить поговорки об этом дне:

если много комаров, то хорошо уродятся ягоды и грибы;

ласточки парят низко - к дождю;

пионы уже завяли - к раннему лету;

если рыба выпрыгивает из воды, то будет непогода.

Синоптики обещают, что погода 26 мая будет дождливой в западных и центральных областях, и теплой в восточных.

По древним представлениям праздник сегодня имеет пять запретов: нельзя лениться, спать допоздна, давать деньги в долг, убирать, сажать и пересаживать цветы.

Чей сегодня День ангела сегодня

С именинами стоит поздравить близких, чьих святых тёзок возносят по современному стилю Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена.

Если вы считаете старый календарь более правильным, запомните, что сегодня за праздник. В юлианском календаре именины будут у Александра, Василия, Гавриила, Георгия, Егора, Ефима, Ивана, Макара, Сергея, Тараса, Гликерии и Ирины.

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