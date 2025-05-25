В координационном штабе сообщили, что это открыло путь для возвращения в Украину из плена РФ настоящих патриотов среди гражданского населения.

В рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" Украина передала России коллаборантов и предателей.

Это официально подтвердил руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, пишет NV. Он подчеркнул, что в целом этот процесс нельзя называть обменом, потому что согласно нормам международного права обменивать гражданских запрещено. Но коллаборанты и предатели, которые были официально осуждены в Украине, могут обратиться к украинским властям с просьбой передать их России.

Во время последних договоренностей проект под названием "Хочу к своим" открыл путь возвращения украинских гражданских заложников. Так, 23 мая в Украину из российского плена вернулось 120 гражданских заложников.

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Обмен коллаборационистов

23 мая стало известно, что Украина передала россиянам целую группу коллаборационистов и предателей. Тогда речь шла о 70 лицах. Среди них оказался соратник главного пророссийского политика Украины предателя Виктора Медведчука Александр Тарнашинский.

Этот персонаж был одним из лидеров общественного движения "Украинский выбор", основанного главой пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком.

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