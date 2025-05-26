Также она отметила, что Путин отправил на переговоры по Украине опытнейших дипломатов, которые "могут заговорить заднюю ногу осла", в отличие от переговорщиков Трампа, у которых на двоих меньше года опыта работы на высоком уровне.

Когда российский диктатор Владимир Путин представил миру первую гиперзвуковую ракету России, он сделал это с помощью имитации падения оружия на некий полуостров, имеющий странное сходство с Флоридой.

На это обратила внимание Фиона Хилл, которую при своем первом президентском сроке Дональд Трамп назначил своим спецпомощником и старшим директором по Европе и РФ в Совете нацбезопасности США, пишет The Telegraph

Эта деталь не ускользнула от внимания Трампа, чье лицо побелело. Хилл тогда была возле Трампа:

Видео дня

"Это привлекло внимание Трампа и он сказал: "Зачем он это сделал? Настоящие страны не обязаны так делать".

Для Хилл, давней наблюдательницы за Кремлем, этот эпизод многое рассказал о том, как Трамп относится к российскому диктатору:

Он почтителен с Путиным, потому что действительно обеспокоен риском обмена ядерными ударами", - сказала она.

Однако, как указало издание, в отличие от Трампа, который, по ее словам, остается в ловушке мышления 1980-х годов, как в своем подходе к внешней политике, так и в своих музыкальных вкусах, Хилл старается подчеркнуть, что самой большой глобальной угрозой больше не является ядерный удар, а более скрытные методы ведения войны.

"Теперь речь идет о критически важной национальной инфраструктуре и актах саботажа, отравлений и убийств", - детализировала она.

К тому же чиновница считает, что Третья мировая война уже близко. "Мировые войны - это когда у вас есть глобальные наборы конфликтов, которые переплетаются. Вот где мы сейчас", - сказала она.

После вторжения Путина в Украину и, тем более, после возвращения Трампа в Белый дом ее экспертные знания стали востребованы как никогда. Поэтому, когда Трамп и Путин провели "отличный" телефонный разговор, Хилл оказалась в уникальном положении, чтобы сделать выводы из ничтожных брифингов с каждой стороны.

Хилл отметила, что Трамп справился "ужасно". "Давайте дадим ему скидку за старание", - призвала она, как ни в чем не бывало, словно отмечая табель успеваемости президента.

"Трамп неправильно отвечает на вопрос экзамена. Он думает, что все дело только в недвижимости, торговле и том, кто что получает, будь то полезные ископаемые или земля. Однако он не понимает, что Путин не хочет прекращения огня", - объяснила Хилл.

Издание отметило, что специалист по РФ хорошо разбирается в жесткой тактике российских переговорщиков и в трудностях сдерживания Трампа.

Путин, который последние 25 лет поддерживал вокруг себя одну и ту же "сплоченную команду" ведущих дипломатов, отправил своего экономического советника, бывшего посла в США Юрия Ушакова и своего комичного злодея-министра иностранных дел Сергея Лаврова на переговоры в Саудовской Аравии:

Эти ребята действительно опытные дипломаты. Они все говорят на абсолютно превосходном английском. Они могут заговорить заднюю ногу осла. Они могут развернуть вас кругом. У них есть ответ на все".

От США переговоры ведут Марко Рубио, госсекретарь США, Майк Уолц, бывший советник Трампа по нацбезопасности, и его специальный посланник Стив Уиткофф, бывший торговец недвижимостью. У них на двоих меньше года опыта работы на уровне кабинета министров.

Итак, что же танцующий русский медведь думает об этих трех дебютантках котильона? "Они едят неофитов со стороны США на ужин", - прокомментировала Хилл.

Она считает, что в основе мягкого подхода Трампа к Кремлю лежит его личное идолопоклонство по отношению к Путину и их общая вера в "сферы влияния" и "кто сильнее, тот и прав":

"Трамп очарован Путиным и в результате становится его рабом".

Хилл считает, что отворот США от Украины - "наиболее вероятный сценарий", однако, несмотря на мрачную картину, она оптимистично настроена и считает, что европейские санкции все еще могут принести плоды, если блок сможет объединиться.

Трамп и Путин

После двух дней российских ударов по Украине, Трамп очнулся и разверзся критикой в адрес кремлевского правителя. Трамп заявил, что Путин хочет получить всю Украину, но если ему это удастся, это приведет к краху России.

Глава Белого дома обвинил его в сумасшествии и безосновательных убийствах мирных жителей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: