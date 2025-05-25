Венди Шерман объяснила простую причину, почему Китаю "не все равно" на то, что происходит в Европе.

Китай использует международную реакцию на агрессию России против Украины как ориентир для возможных действий в отношении Тайваня, считает экс-заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая работала в администрациях Клинтона, Обамы и Байдена.

"Если Россия может вторгнуться в суверенное государство и захватить всю Украину или её части, и никто этому всерьёз не помешает, то Китай может представить себе, что он также сможет захватить Тайвань и все продвинутые полупроводники, производимые там, — и никто и глазом не моргнёт. И это представляет для нас угрозу", — передает слова Шерман The Hill.

Администрация Трампа, в свою очередь, совсем недавно предупреждала Китай после того, как тот провёл крупномасштабные военные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, который считает своей территорией, без предварительного уведомления.

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При этом КНР постоянно напоминает об угрозах захватить остров с применением военной силы. В то же время США считают Тайвань стратегическим партнёром, и многие американские технологические компании зависят от полупроводников, производимых там.

Как ситуация с Тайванем зависит от Украины

Несмотря на давление со стороны администрации Трампа с целью заключения мирного соглашения, война между Россией и Украиной продолжается. Россия, аналогично, претендует на территории, которые международное сообщество признаёт частью независимой Украины.

В начале месяца в Турции стороны договорились об обмене пленными и заявили, что продолжат переговоры по более широкому мирному соглашению. Однако совсем недавно оккупанты вновь нанесли удары беспилотниками и ракетами по территории Украины, несмотря на продолжающиеся договорённости.

Другие новости о Китае

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае создали новый материал, который может сделать "Золотой купол" Трампа бесполезным. Новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

Кроме того, Китай поставляет оборудование на 20 военных заводов России. "Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения", - сказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

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