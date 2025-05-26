Исследование было проведено под руководством доктора Чунфэя Чена из Университета Маккуори.

Группа ученых обнаружила скрытые под землей металлические каналы, проходящие под древними континентами. Эти находки могут сыграть важную роль в развитии "зеленой" энергетики, пишет dailygalaxy.com.

Отмечается, что исследование под руководством доктора Чунфэя Чена из Университета Маккуори, показывает, как важные для "зеленой" экономики металлы накапливаются вдоль границ старых континентальных плит. Также издание отмечает, что данные могут помочь найти новые месторождения и решить проблему нехватки ресурсов для чистых технологий.

Указывается, что старейшие части континентов, так называемые кратоны, - самые плотные и стабильные области земной коры. По словам ученых, эти области похожи на чаши: магма поднимается снизу и уходит к краям, вызывая вулканы по краям этих зон. Этот процесс влияет на состав магмы - она теряет кремний и становится насыщенной карбонатами. Именно по краям кратона создаются условия, где скапливаются металлы.

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Когда магма теряет кремний, в ней начинают оседать металлы и сера, образуя богатые на ресурсы зоны.

Чтобы развивать экологически чистые технологии и выпускать электромобили, человечеству нужны новые источники металлов. Открытие этих скрытых подземных путей дает возможность искать месторождения в новых местах, что может уменьшить вред от добычи и обеспечить сырьем будущие зеленые технологии, говорится в публикации.

Ранее ученые уже замечали, что края кратонов обогащены металлами. Новое исследование показывает, как именно происходит это обогащение. Оно помогает понять, где искать ресурсы под землей и как они там оказываются. Это подчеркивает, что даже древние геологические процессы продолжают влиять на нашу современную жизнь и технологии. Понимание этих процессов может стать ключом к устойчивому развитию и рациональному использованию ресурсов Земли, добавили в издании.

Напомни, ранее УНИАН писал, как ученые бросили вызов 160-летней теории происхождения жизни на Земле.

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