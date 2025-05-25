В этом году он будет проходить в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение на саммит Североатлантического Альянса, который в этом году будет проходить в Гааге.

Об этом в интервью WNL сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Он также подтвердил, что на саммите НАТО будет присутствовать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Других деталей глава оборонного министерства не привел:

"Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. НАТО рассматривает, где в программе Зеленский может иметь хорошее место".

Саммит НАТО в Гааге

Как известно, мероприятие состоится 24-25 июня на площадке World Forum. Это первый за всю историю альянса случай, когда Нидерланды принимают такой саммит.

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Ожидается участие более шести тысяч делегатов и двух тысяч журналистов из 32 стран-членов НАТО и партнеров.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщал, что в центре внимания будет обсуждение военной помощи Украине для укрепления ее обороноспособности и обеспечения устойчивого мира после завершения боевых действий.

Также ожидается обсуждение укрепления обороноспособности НАТО и отношений с Соединенными Штатами Америки

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон выступает против участия Зеленского в этом саммите. После этого в министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что это решение принимать не Штатам.

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