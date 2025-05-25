В отражении атаки принимали участие и переданные Украине западные истребители F-16 и Mirage.

Во время ночной комбинированной воздушной атаки Россия после длительного перерыва применила для удара по Украине ракету Х-22 .

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости. Он отметил, что ранее россияне часто ее применяли, но потом наступила пауза.

"Сегодня мы видели, что самолет Ту-22М3 запустил такую ракету - 950 кг взрывная часть. Особенностью ракеты является применение по авианосным группам. И еще одна особенность - это неточность. Ракета имеет допустимую неточность в радиусе поражения 600 м. И вот такой ракетой они сегодня снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - сказал Игнат.

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Относительно результатов работы противовоздушной обороны Украины он сказал, что она была эффективна, в том числе хорошо отличились в этом и западные самолеты F-16 и Mirage. Также высокую эффективность сбивания именно крылатых ракет показали зенитно-ракетные бригады.

"К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам и перехватить ее сегодня не удалось", - подчеркнул Игнат.

Также он отметил, что россияне запустили по Украине рекордное количество "шахедов" и дронов-имитаторов, которых всего было 298. Это говорит о том, что противник наращивает производство БПЛА.

Атака РФ на Украину

Вторую ночь подряд РФ атаковала Украину с воздуха большим количеством дронов, а также запускала ракеты различного типа. В частности, россиянами было применено 367 средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили 45 крылатых ракет, обезвредили 266 вражеских БПЛА.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в первой половине дня информировал, что известно о более 70 пострадавших в результате ночной массированной атаки России по Украине: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

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