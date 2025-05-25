200-я мотострелковая Печенгская бригада уже участвовала в войне против Украины.

В Беларусь перевели одно из элитных российских военных формирований - 200-ю мотострелковую Печенгскую бригаду, которая входит в состав Ленинградского военного округа и дислоцируется в городе Печенга, расположенном в нескольких километрах от Норвегии на крайнем севере Мурманской области. Белорусская служба Радио Свобода проанализировала, с какой целью это может быть сделано.

Отмечается, что техника этого подразделения появилась на параде в Минске 9 мая 2025 года - впервые с 2015-го российскую армию здесь представила не пешая колонна солдат, как обычно, а механизированный парадный расчет. Также, отмечается, эта техника может быть связана с ядерной инфраструктурой.

Анализируя официальные публикации белорусских государственных СМИ, издание утверждает, что техника была завезена в Беларусь еще в марте. Речь идет о бронированных автомобилях типов "Линза" и "Спартак".

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На кадрах репетиций парада на аэродроме "Липки" и в Минске было видно только 12 таких машин, но, по информации "Общества белорусских железнодорожников", количество привезенной техники может быть даже больше 21 единицы. Транспортные средства имели номерные знаки с кодом, который военные эксперты относят к 12-му Главному управлению Минобороны России. Именно в России оно отвечает за хранение, эксплуатацию и обслуживание ядерных боеприпасов, а также несет ответственность за безопасность их хранения.

В материале говорится, что в день доставки этих машин на станцию Озерище под Минском вместе с ними прибыла группа российских военнослужащих, которые носили шевроны 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской бригады ВС РФ.

200 бригада воевала в Украине

Также издание узнало, что 200-ю бригаду Кремль неоднократно использовал для выполнения "приоритетных" задач. В частности, ее офицеры были направлены в Сирию для помощи президенту Башару Асаду сохранить власть, а также она тайно участвовала в захвате территории в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году. Известно также, что подразделение было среди первых частей, которые пересекли украинскую границу 24 февраля 2022 года. Однако, штурмуя Харьков, бригада понесла большие потери.

По словам редактора норвежского военно-аналитического издания The Barents Observer Томаса Нильсена, численность бригады еще не восстановлена.

"В районе Печенги осталось очень мало военной техники, включая танки. Также интересно то, что мы наблюдали в прошлом году. 200-я бригада имеет несколько складов снаряжения за пределами военного городка. Там было припарковано много машин, мы предполагаем, советского производства. Я имею в виду старые автомобили, которые активно не использовались в последние годы. Но прошлым летом они также начали отправлять эти машины в Украину. Несмотря на все это, бригада получила несколько новых танков, очевидно, Т-90. Это самый новый танк в российской армии. Но речь идет об очень небольшом количестве, возможно, 10 таких танков, которые они сейчас используют для учений и демонстраций. Эти танки специально оборудованы для работы в арктических условиях, на снегу. Но в целом 200-я бригада на севере сегодня очень плохо оснащена по сравнению с тем, что было три года назад", - пояснил Нильсен

Он сообщил также о большом количестве призывников в составе бригады, которые не были очень хорошо обучены. По его словам, они проходят короткое обучение - два-три месяца, а потом их отправляют на войну против Украины.

Зачем бронетехнику 200 бригады перебросили в Беларусь

Кроме того, Нильсен объяснил, с какой целью бронетехника бригады прибыла в Беларусь. По его словам, она может остаться до совместных белорусско-российских учений "Запад-2025", запланированных на начало осени.

"Они [200-я бригада] уже отправляли машины на такие большие расстояния. Это произошло перед крупными учениями на юге России летом 2021 года. Затем технику отправили из Мурманской области. То же самое произошло с началом полномасштабного вторжения в Украину. Возможно, они готовятся к учениям "Запад-2025", которые будут совместными для Беларуси и России. Поэтому если их техника была в Минске на параде 9 мая, я думаю, она может остаться в этом районе", - сказал эксперт.

Также, по его словам, существует вероятность, что бронетехнику с парада могут отправить дальше, непосредственно в зону боевых действий против Украины, а Беларусь будет просто транзитным пунктом на этом пути.

Угроза из Беларуси для Украины и НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин собирается втянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, весной, летом или осенью РФ попытается разместить свои войска в Беларуси и втянуть эту страну в войну.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что Беларусь готовится получить российские "Орешники", мол, уже заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет российского комплекса.

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