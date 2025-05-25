"Ахиллесова пята" тирана ставит Россию на путь к самому большому числу потерь в этом году с начала войны, отметил эксперт.

Бывший офицер военной разведки США, эксперт по безопасности Дэвид Х. Карстенс заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть четыре вопиющих уязвимости, которые в конечном итоге могут привести к его падению, передает The Sun.

По его словам, его слабости могут привести к тому, что его ждет та же судьба, что и Адольфа Гитлера. И, как он добавил, "ахиллесова пята" тирана ставит Россию на путь к самому большому числу потерь в этом году с начала войны. Он уверен, что 2025 год, скорее всего, станет самым смертоносным годом войны для Путина.

Карстенс выразил мнение, что Путин продолжает войну, несмотря на колоссальные потери, поскольку он "не чувствует реального давления" с целью заключить мирное соглашение.

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"Россия считает, что ведет переговоры с позиции силы. И это странно, потому что за последние четыре месяца Россия понесла ошеломляющие потери. Министерство обороны Соединенного Королевства оценило 160 000 потерь со стороны России за первые четыре месяца 2025 года", - отметил эксперт.

Говоря о критических уязвимых местах Путина, Карстенс отметил, что первое из них - это, то, что его войска не являются безграничным ресурсом.

"Во-вторых, экономика России очень хрупкая. Если произойдет какой-то экономический шок, например, резкое падение цен на топливо или потеря стратегического торгового партнера, я думаю, система может дестабилизироваться", - заявил бывший офицер разведки.

Третьей уязвимостью Путина он назвал то, что он зависит от очень узкого внутреннего круга лиц:

"Его службы безопасности, ФСБ, его олигархи, некоторые лояльные военные командиры. Если будут продолжаться неудачи в войне, если будет, знаете ли, продолжаться использование солдат… неуверенность будет расти, и это может расколоть внутренний круг".

Четвертым слабым местом Путина Карстенс считает то, что он "увяз в конфликте, который не может поддерживать":

"Это точно такой же тип перенапряжения, который в конечном итоге победил Гитлера в его завоевании Европы".

Война в Украине: цели Путина

Напомним, в военной разведке США пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своих главных целей, который он хочет достичь в войне против Украины.

Отмечается, что, несмотря на значительные потери и затяжную войну, Путин не собирается прекращать ее. Его стратегия остается неизменной.

По данным разведки США, российский диктатор стремится к победе в войне. Он до сих пор хочет добиться полного нейтралитета Украины, а также разделить ее.

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