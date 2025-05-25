Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Против сына экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева, владельца онлайн-казино Pin-Up Дмитрия Пунина и экс-нардепа Игоря Мосийчука, в частности, были введены персональные санкции. Владимир Зеленский подписал соответствующие два указа по решению СНБО, о чем говорится на официальном сайте Президента Украины.

Помимо Пунина, в структуре собственности международного бренда Pin-Up также находятся Иван Банников и Александр Матяшов — оба граждане РФ, которые тоже находятся в санкционном списке.

Кроме того, ограничения были введены также против российских граждан — Ахмеда Дудаева, Сергея Лалакина, Сергея Михайлова, Геннадия Петрова и украинца Ростислава Шапошникова — главы общественной организации "Дорожный контроль".

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Вид ограничительных мер — лишение государственных наград Украины, других форм награждения, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и так далее.

Другие новости о санкциях

Ранее УНИАН сообщал, что ранее Зеленский вводил санкции против владельца сети электроники "Эльдорадо" Виктора Полищука, в частности. Также речь идет об Андрее Клюеве, бывшем главе Администрации президента Украины и бывшем секретаре СНБО.

Кроме того, без санкций не остался и Алексей Арестович. Об этом говорится в указе главы государства №267/2025 от 1 мая. Санкции применяются против шести граждан Украины и России (включая Алексея Азарова, сына экс-премьера Николая Азарова).

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