Рассказываем, какой праздник сегодня церковный и почему приметы советуют идти на рыбалку.

26 мая в православной церкви чествуют апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. В народе - Карпов день. Чем примечателен он и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новоюлианскому стилю

26 мая в церкви воздают почести двум апостолам из числа семидесяти - Карпу и Алфею.

Об их жизни мы знаем довольно мало. Оба учились у Иисуса Христа. Известно, что Алфей - это отец апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Карп был очень дружен с апостолом Павлом, помогал ему проповедовать, ездил с ним в путешествия. Как-то Павел ненароком оставил у Карпа свои книги и одежду священника и решил, что это неспроста: Карпа сделали епископом в городе Берия Фракийская. Как погиб святой неизвестно - считается, что его погубили.

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Православный праздник сегодня по юлианскому календарю

Ранее мы также писали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 26 мая чествуют преподобномученика Макария, архимандрида Каневского и Овручского, и перенесение его мощей.

О чем просить святых и чего нельзя делать сегодня

У апостолов просят заступничества перед Богом, выздоровления, также с молитвами к ним обращаются люди, которые уже потеряли всякую надежду.

В народе - Карпов день, или Карп Карполов. 26 мая обычно идут на рыбалку - говорят, карпы сами идут в руки. Уловом, согласно приметам, нужно поделиться.

Сегодня не одобряются ругань и сквернословие, злость, зависть, жадность, лень. Нельзя отказывать просящему, если нужна помощь.

Народные приметы запрещают долго спать и лениться - проспишь удачу. После заката нельзя убирать в доме или избавляться от мусора - вынесешь достаток, по этой же причине не одалживают деньги.

Кто празднует именины 26 мая

День ангела сегодня у Александра, Георгия (Егора, Юрия), Елены, Иваны, Макара, по старому календарю - у Василия, Ефима, Сергея, Арины, Ирины.

Те, кто родился в эту дату, амбициозны и добиваются больших профессиональных высот. Они могут долго взвешивать каждый шаг, но, сделав его, ни о чем не жалеют.

Приметы на сегодня

Приметы Карпова дня связаны во многом с водоемами:

утки в воде ныряют, а раки повылазили на берег - пойдет дождь;

комаров много развелось - к теплу;

рыба на поверхности - жди ненастья.

Говорят, что сегодня нужно встать возле цветущего шиповника и подышать его ароматом, то прибавится сил и здоровья.

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