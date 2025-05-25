Россияне наступают целенаправленно, а не исходя из того, где получат успех, отмечает командир бригады "Рубеж".

Командир бригады "Рубеж" Сергей Сидорин объяснил, почему у россиян нет сейчас успехов на оперативном уровне. По его словам, враг наступает целенаправленно - именно туда, где видит дальнейшую перспективу, а не исходя из того, где получит успех. Об этом он рассказал в интервью "Армия TV".

Он отметил, что на этом этапе войны тактика россиян относительно массированных прорывов и применения колонн бронетехники оказалась неэффективной из-за использования дронов.

"Возможно она будет актуальна где-то позже, когда будут средства радиоэлектронного подавления в другом формате работать. Тактика меняется постоянно. Но такие массовые прорывы, колонны, которые мы видели во Второй мировой войне, таких уже противник не сможет сделать", - отметил военный.

Видео дня

Однако, по словам Сидорина, россияне идут ползучим наступлением и делают это спланировано.

"Они идут туда, где они не просто имеют успех, а туда, куда им нужно. Они выбирают ключевые направления, ключевые участки на местности, от захвата которых потом перед ними открываются перспективы или другие возможности. То есть нельзя сказать, что противник идет лишь бы куда-то идти. Он идет целенаправленно, чтобы захватывать высоты, города, или их обходить, или перерезать какие-то ключевые участки, логистические пути и так далее", - пояснил комбриг.

Чтобы преодолеть кил-зоны FPV-дронов военные РФ последние месяцы активно используют мототехнику. Как отметил Сидорин, этим самым россияне берегут бронетехнику и пытаются избежать потерь в живой силе. Причем мотоциклы бойцы покупают преимущественно за свой счет, говорит комбриг.

"Противник начал сейчас активно использовать мотоциклы - потому что это скорость, маневренность. И мы брали пленных, так в большинстве своем мотоциклы эти покупают военнослужащие противника за свой счет. То есть у него есть выбор. Или он идет пешком 6-7 км и его несколько раз или десятки раз могут уничтожить расчеты дронов на этом пути. Или он садится на мотоцикл, ему руководство дает частную тренировку и он уже максимально быстро, насколько может, сближается с нашими позициями. И уже возле позиций спешивается и вступает в бой. И таких много. Они имеют возможность приобрести себе это транспортное средство", - рассказал Сидорин.

Вместе с тем, по его словам, наши дроны догоняют и поражают эти мотоциклетные войска.

Комбриг сказал, что дронов для этого хватает, но есть потребность в подготовленных операторах.

"Потому что подготовить хорошего пилота - это 4 месяца. Это человеку надо против базовой военной подготовки и минимум еще 2 месяца учиться летать. То есть дроны государство дает, различные волонтерские фонды дают. Но нужен обученный личный состав. Потому что не каждый человек, который призывается, мобилизуется, или приходит на службу добровольно по контракту, может стать пилотом. Пилоты - это талант", - подчеркнул он.

РФ готовит масштабное наступление - важные новости

Как сообщал УНИАН, на фронте РФ готовится к масштабному наступлению. Пехота врага проводит атаки на мотоциклах, багги и даже электросамокатах. Как писало Financial Times со ссылкой на украинского бойца Исмагилова, российские войска действуют как "рой саранчи... не одной большой волной, а бесконечным потоком".

Известно, что уже длительное время самые ожесточенные бои идут вблизи Покровска, Константиновки, Краматорска и Славянска. Украинцы вынуждены отступать из городов вроде Торецка и Часового Яра из-за массированного использования управляемых авиабомб, ракет и дронов, некоторые из которых устойчивы к электронным помехам. Несмотря на все, защитники сохраняют боеспособность, пишет издание. Украина также готовится к летнему наступлению России.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что российские захватчики больше всего будут сосредотачивать внимание для наступления летом на двух направлениях. На эти направления у оккупантов направлена логистика. Речь о Сумском и Харьковском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: