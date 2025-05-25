Один из ингредиентов весьма необычный.

Известная американская ведущая Опра Уинфри поделилась, как сделать яичницу-болтунью особенной, используя при этом четыре дополнительных ингредиента. Один из них может показаться весьма необычным, передает allrecipes.com.

"Независимо от того, являетесь ли вы шеф-поваром со звездой Мишлен, обладателем премии Грэмми или известным актером, вы никогда не перерастете яичницу-болтунью", - говорится в публикации.

Как готовить яичницу-болтунью: рецепт Опры Уинфри

Ведущая ток-шоу рассказала, как готовит свой необычный завтрак. Все начинается с "легкой" яичницы-болтуньи, за которой следуют "секретные" ингредиенты.

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Сначала Опра непрерывно помешивает яйца, снимает их с плиты прямо перед тем, как они будут готовы, и добавляет свои дополнительные ингредиенты.

"Знаете, в чем секрет? У меня здесь немного халапеньо, немного зеленого лука и трюфельный сыр", - отметила она.

Опра смешивает ингредиенты в яичнице-болтунье, а затем выкладывает блюдо на тарелку и посыпает сверху трюфелем и дополнительным сыром.

С этими ингредиентами яичница Опры будет иметь приятную сырную консистенцию, а также глубокий вкус трюфеля, зеленого лука и немного остроты от халапеньо.

Напомним, ранее Опра Уинфри назвала "рецепт" для достижения счастья и успеха по жизни.

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