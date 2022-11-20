По его словам, все понимают, что высказанные Украиной тезисы – это позиция здорового человека.

Президент Владимир Зеленский на саммите G20 смог убедить лидеров Индии и Китая меньше поддерживать главу РФ Владимира Путина.

Украина остается в топе тем международной политики, заявил в интервью ТСН.ua политический эксперт и аналитик Максим Джигун.

"И очень важно, что Зеленский здесь был приглашенным гостем. Такая честь выпадает не многим мировым лидерам. Очень важно, что и Си Цзиньпин (президент Китая – УНИАН) и лидер Индии (Драупади Мурму – УНИАН) услышали то, что он сказал. И так или иначе, это влияет на общую повестку дня мирового сообщества. И это еще одна демонстрация того, что Украина остается в топе тем международной политики. Она остается приоритетом", - пояснил он.

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По мнению эксперта, заявление Зеленского западные лидеры восприняли абсолютно предсказуемо. Все понимают, что те позиции, которые Украина выразила, являются позицией здорового человека.

"И если бы мы имели дело с адекватным врагом, понимающим правила игры, это был бы совершенно отличный способ и такая дорожная карта для окончания этой войны на условиях Украины", - подытожил Джигун.

Саммит G20

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением на саммите "Большой двадцатки".

Он обратился к "странам G19" и заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Украинский лидер также предложил "формулу мира" из 10 пунктов.

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