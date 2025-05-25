По его словам, стоит попробовать проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами.

В рамках большого обмена военнопленными между Украиной и Россией, который длился три дня, ни одного военного 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" так и не вернули домой. Об этом сообщил командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко на своей странице в Facebook.

"Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. Над их родными, близкими и собратьями. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования", - написал он.

Прокопенко заявил, что не верит в то, что никого из "азовцев" не вернули домой только из-за нежелания России отдавать их. По его словам, стоит попробовать проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами.

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"Варианты есть, нам необходимо лишь адаптироваться и начать искать новые пути и конфигурации. Потому что ни одного азовца среди 1000 обменянных - это позор для всего нашего государства", - добавил командир 1 корпуса НГУ "Азов".

Прокопенко предложил менять бойцов бригады на тех, "кто весит для россиян больше, чем омский контрактник" Он вспомнил о российской агентуре, участников которых Москва захочет вернуть.

Большой обмен "1000 на 1000" завершен - что известно

Напомним, что сегодня, 25 мая, между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". О нем стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что домой уже вернули 1000 украинцев. В рамках третьего этапа обмена нашей стране удалось выменять 303 украинских защитника.

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