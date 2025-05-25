"Контракт 18-24" заработал всего несколько месяцев назад, предлагая молодым парням вступить в армию за большие деньги.

Кириллу Горбенко было 16 лет летом 2023 года, когда он и два десятка его друзей пришли в военкомат и заявили, что хотят воевать против российских оккупантов.

Дежурные офицеры засмеялись и сказали им вернуться, когда станут взрослыми. Позже ряд его друзей потеряли интерес или уехали за границу. Но он сам записался в армию сразу после того, как в марте 2025 года ему исполнилось 18, пишет The Wall Street Journal.

"Кто, если не мы, будет воевать?", — спросил подросток, готовясь к военной подготовке на учебном полигоне где-то на востоке Украины. СМИ также подчеркивает, что его от тысяч бывалых солдат отличает то, что при подписании контракта он получил беспроцентную ипотеку, редкую возможность отдохнуть за границей и первую часть премии за вступление на службу в размере 1 миллиона гривен (около $24 000) — суммы, превышающей годовую зарплату многих опытных бойцов.

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Этот новобранец — один из сотен, кто с февраля подписал "Контракт 18–24". Журналисты подчеркивают, что пока что количество новых рекрутов невелико. Но украинские власти надеются, что со временем программа поможет привлечь ту возрастную группу, которую до сих пор старались уберечь от фронта.

Кроме того, сообщается, что сам факт появления такой программы говорит о серьёзной нехватке живой силы, которая подрывает оборону Украины на фоне непрекращающегося наступления России. Большинство мужчин, готовых воевать, записались ещё давно, и с каждым годом привлекать новых становится всё труднее. Попытки Украины привлечь новобранцев высокими зарплатами и ипотекой напоминают схожие шаги России, которая заманила десятки тысяч мужчин в армию крупными бонусами, значительно превышающими средние доходы по стране.

Но пока "Контракт 18–24" мало кого убедил, говорится в материале. По данным правительства, с февраля к программе присоединилось только около 500 человек. Бюрократия часто тормозит процесс оформления, а многие теряют решимость или отказываются от этой идеи под давлением родителей.

При этом чиновники отмечают, что пока рано судить об успехе инициативы.

"Так как мира на горизонте не видно, несмотря на месяцы дипломатических усилий Трампа, украинские подростки часто говорят, что перед ними выбор: либо идти в армию, либо пытаться построить карьеру, которую всё равно могут оборвать при мобилизации после 25 лет. Многие предпочитают эмиграцию", - также пишет СМИ.

Один парень, к примеру, заявил, что один за другим его одноклассники уезжали за границу — в основном в Польшу или Германию. И сейчас 16-летний подросток сам учит словацкий язык, планируя уехать учиться в Братиславу в следующем году.

"Если я уеду, то, скорее всего, навсегда. Я не верю, что война закончится", — сказал он, признав, что потерял веру в Украину после десяти лет войны, подбирающейся всё ближе к его родному городу Каменскому.

Вопрос несправедливости из-за "Контракта 18-24"

Среди старших по возрасту украинских военных есть недовольство: им не нравится, что участников этой программы выделяют особыми условиями. Щедрая премия в миллион гривен породила насмешливое прозвище для этих новобранцев — "миллионеры".

24-летний майор Евгений Громадский, получивший в 2022 году звание Героя Украины, рассказал, что за участие в обороне Харькова в первые месяцы войны (в ходе которой погиб его отец) он получал всего 12 000 гривен в месяц.

Ранее УНИАН сообщал, почему молодежь подписывает контракт "18-24". К примеру, 20-летний новобранец с позывным "Лунтик" говорит, что не боится смерти. Он потерял одного из своих братьев в боях под Бахмутом, но вступил в армию не только для того, чтобы отомстить, но и чтобы попытаться освободить территорию Украины от российских захватчиков.

Кроме того, мы рассказывали о том, кому в ВСУ платят более 100 тысяч гривен. Если же защитники выполняют специальные боевые задачи против противников на передовой, то им должны доплачивать 100 тысяч гривен. В эту сумму не входит оклад, поэтому совокупная зарлпата военных еще больше.

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