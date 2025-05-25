Адаменко прогнозирует, что примерно 3-5% урожая не удастся собрать.

Из-за апрельских заморозков в Украине пострадали плодовые, огородные, рассада. Произошло замерзание цветков и завязи, из-за чего урожай плодовых будет очень низкий, а некоторых культур и вовсе почти не будет. Об этом рассказала начальница отдела агрометеорологии украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии "Главкому".

"Что касается основных сельскохозяйственных культур - таких как пшеница, яровой ячмень, озимый ячмень, озимый рапс - к сожалению, там также есть повреждения. Они добавляются к повреждениям тех ранних овощей, которые взошли, картофеля, который очень рано посадили", - поделилась эксперт.

Адаменко подчеркнула, что убытки не будут катастрофическими. Она прогнозирует, что примерно 3-5% урожая не удастся собрать.

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"Впрочем, это уже комплексное влияние не только заморозков, но и засухи. Если на западе страны было холодно, шли дожди и снег, то на юго-восточной, восточной частях было теплее, хотя и там были заморозки, но не такие интенсивные. Там добавлялась сухость почвы, то есть дефицит осадков, который у нас продолжается в некоторых районах еще с прошлого года - особенно это выражено в Днепропетровской области", - добавила начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра.

Адаменко также заявила, что у аграриев было время что-то пересадить и пересеять до 20-25 мая. Уже сейчас практически по всей территории Украины не жарко, идут дожди.

"В конце месяца мы уже ожидаем повышения температуры до летних значений. Конечно, даже в июне возможны аномально экстремальные температуры, но они случались лишь один раз на 30 лет, когда в Западной Украине в середине июня наблюдался заморозок в 0 градусов", - предупредила метеоролог.

Помимо этого Адаменко подчеркнула, что большую роль будут играть погодные условия в первой половине июня. Если в Украине будет жара и отсутствие осадков, это негативно повлияет на урожай.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

Известный синоптик Наталья Диденко поделилась, что в Украине в понедельник, 26 мая, предполагается значительный температурный контраст - от +9 на западе до +29 на востоке. По ее словам, в некоторых регионах пройдут дожди.

В западных областях завтра будет прохладнее всего - +9...+15 градусов. На севере будет +18...+22, а Сумская область прогреется до +25 градусов.

В центральных областях ожидается +19...+23, на Полтавщине - до +25, на Днепропетровщине - до +28 градусов.

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