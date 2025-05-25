Практичные и компактные: названы 8 лучших хэтчбеков 2025 года

В рейтинг вошли спортивные модели, а также бюджетные автомобили.

Хэтчбеки остаются довольно популярным типом легковых автомобилей, несмотря на доминирование кроссоверов. Водители ценят эти модели за компактность и практичность.

В CarBuzz назвали 8 лучших хэтчбеков, которые можно купить новыми в 2025 году. Эксперты заявили, что эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-8 лучших хэтчбеков 2025 года:

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Honda Civic Type R Toyota Prius Volkswagen Golf GTI Toyota GR Corolla Mazda 3 Hatchback Nissan Leaf Honda Civic Mini Cooper

Эксперты признали спортивный хэтчбек Honda Civic Type R лучшим в своем классе. Эта модель не только быстрая, но и практичная.

Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 329 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Эта модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды и развивать скорость до 275 км/ч.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на Toyota Prius. Они отметили, что модель пятого поколения стала технологичнее и комфортнее предшественников.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf GTI. Это спортивная версия популярного хэтчбека, которая способна подарить яркие эмоции от вождения.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 6 автомобилей, которые редко нуждаются в ремонте. По их словам, эти модели могут прослужить долгие годы без поломок.

Кроме того, журналист Кристофер Браун протестировал семь новых электрокаров и назвал лучший. Ему удалось сесть за руль Hyundai Inster, Mini Aceman, MG S5, Ford Explorer, Leapmotor T03, BYD Sealion и Ford Mach E Rallye.

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