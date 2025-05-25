Заместитель председателя российского Совбеза требует у союзников Украины прекратить оказывать ей военную помощь.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Украине и ее западным союзникам, что "буферная зона", которую хочет создать Россия, может занять практически всю Украину.

Соответствующее сообщение появилось на странице Медведева в социальной сети Х.

Он опубликовал видео, на котором "буферная зона" обозначена почти на всей территории Украины.

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"Если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться, то буферная зона может выглядеть так", - подписал Медведев видео.

Заявления РФ о "буферной зоне": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начала создавать "буферную зону" на границе с Украиной. По его словам, российские войска уже якобы решают эту задачу. "Наши Вооруженные силы активно подавляют огневые точки противника, работа идет", - сказал российский правитель.

В МИД Украины жестко отреагировали на эти слова Путина. Как отметил спикер ведомства Георгий Тихий, "такие заявления от российского диктатора очень показательны: они демонстрируют всему миру, что это лицо является единственной причиной или, как они говорят, первопричиной этой войны и единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук объяснил, почему Путин заявил о создании "буферной зоны" на территории Украины. "У россиян возникает дилемма. Если они будут реально способны продолжать наступательную стратегическую операцию, то они будут пытаться достичь максимальных стратегических целей. Если она у них не пойдет, то они рассматривают для себя как запасной вариант - сосредоточим усилия на севере и скажем, что мы достигли целей СВО", - сказал Лакийчук.

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