В РФ заявили, что вертолет Путина попал под атаку дронов ВСУ

Россияне убеждают, что диктатор якобы находился на борту своего вертолета, когда ВСУ атаковали Курщину дронами.

Вертолет правителя России Владимира Путина якобы находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ во время посещения Курской области. Об этом сообщил командир регионального подразделения ПВО Юрий Дашкин в комментарии для российского издания "РБК".

По его словам, во время визита главы Кремля украинская сторона предприняла "беспрецедентную атаку", в ходе которой якобы было сбито 46 беспилотников.

"Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента", - заявил Дашкин, подчеркнув, что вертолет находился фактически в центре боевых действий.

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Украина официально инцидент пока не комментировала. Визит Путина в Курскую область состоялся 20 мая.

Массированный налет дронов на Россию

Начиная с 20 мая, Россия подверглась серии массированных атак беспилотников. В разных регионах страны, включая Москву, Тульскую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области, фиксировали взрывы.

Россияне жаловались на пролеты дронов-камикадзе, работу противовоздушной обороны и пожары.

В сети сообщали о "прилетах" по цеху предприятия, на котором производили реактивные системы залпового огня, авиационные ракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпаса.

А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о поражении в Липецкой области одного из крупнейших в Российской Федерации производителей химических источников тока.

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