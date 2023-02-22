Страна называет кровавую захватническую войну, развязанную РФ против Украины, "кризисом".

Индия не хочет, чтобы G20 обсуждала дополнительные санкции в отношении России за ее вторжение в Украину, пока страна главенствует в блоке.

Как сообщает Reuters со ссылкой на шесть высокопоставленных индийских чиновников, это вызвало дебаты и даже конфликт.

На полях встречи G20 в Индии финансовые лидеры стран Большой семерки (G7) встретятся 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения, чтобы обсудить меры против России, как заявил накануне министр финансов Японии. Официальные лица, которые принимают непосредственное участие в предстоящей встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, заявили, что будут обсуждаться экономические последствия конфликта, но Индия не желает рассматривать дополнительные действия против России.

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"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций в отношении России во время встреч G20. Существующие санкции против России оказали негативное влияние на мир", – сказал один из чиновников.

Другой чиновник сказал, что санкции не являются вопросом для G20, поскольку "это экономический форум для обсуждения вопросов роста".

Кроме того, проблемы возникают и с подготовкой коммюнике G20, говорят члены делегаций. В частности, не могут подобрать слово для описания войны в Украине, поскольку отдельные страны, как Индия, называют вторжение России "кризисом" или "вызовом".

Позиция Индии в отношении войны в Украине

Власти Индии открыто не критиковали Москву за вторжение и, подобно Китаю, призывали к диалогу, параллельно увеличивая закупки российской нефти и налаживая дипломатические связи со страной-агрессором. На этой неделе власти Индии заявили, что отношения между странами "оставались стабильными, несмотря на все потрясения в мировой политике".

Летом сообщалось, что Украина рассматривает Индию как одного из гарантов своей безопасности. Осенью премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые высказался против войны, заявив на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, что сейчас не время для этого. Уже в декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что Индия может быть более активной в усилиях для завершения войны.

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