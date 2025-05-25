Прошлой ночью РФ запустила по Украине 367 ракет и беспилотников.

В ночь на 25 мая Россия осуществила самую крупную воздушную атаку на Украину, окончательно разбив надежды на то, что рекордный обмен пленными может привести к прекращению боевых действий, пишет Financial Times.

В издании напомнили, что РФ запустила по Украине 367 ракет и беспилотников. По меньшей мере 12 человек погибли и десятки получили ранения.

Некоторые украинские чиновники и западные аналитики предупреждают, что Россия может готовить новое масштабное наступление с воздуха, приуроченное к возможной наземной атаке. По их словам, всплеск атак российских ракет и беспилотников в выходные может быть начальной фазой этой более широкой стратегии, говорится в публикации.

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"Сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на растянутую оборону Украины", - акцентировали в издании.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин отклонил призывы США и Европы к немедленному прекращению огня, и пока единственное соглашение, которое выполнила Москва, - это обмен пленными "1000 на 1000". Однако, украинские официальные лица скептически относятся к его более широкому значению.

При этом в FT также напомнили, как Путин на днях объявил о создании "буферной зоны" на границе с Украиной.

Отдельно в издании отметили, что ознакомились с документом от Офиса президент Украины "Предлагаемые следующие санкционные шаги для ЕС". В нем изложены десятки субъектов и областей в энергетическом и финансовом секторах России и военно-промышленном комплексе.

Украинские официальные лица настаивают на том, чтобы президент США Дональд Трамп выполнил свои предыдущие угрозы ввести жесткие новые санкции против России после ее отказа от прекращения огня. Однако, как сообщили источники, Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что он не готов сделать это на данный момент.

Удар России по Украине 25 мая: что сообщалось

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.

Отмечалось, что РФ применила 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр", 1 крылатую ракету Х-22, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 298 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

ПВО Украины сбила 45 крылатых ракет Х-101, "Калибр", также в результате боевой работы обезвредили 266 вражеских БПЛА.

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