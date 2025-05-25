В том здании она записывала свои хиты.

Украинская певица Jerry Heil показала, как в результате вражеской атаки разрушилась студия звукозаписи в Киеве.

В ночь на 25 мая Россия снова осуществила массированную атаку на украинские города, больше всего враг направил ракеты и дроны на столицу. Количество пострадавших по Киевской области возросло до 31 человек, также повреждено много домов и зданий. Одно из таких помещений, которое теперь полностью разрушено, стала студия звукозаписи в Шевченковском районе. Именно в ней певица Jerry Heil записывала свои известные песни "All eyes on kids" и "На килимі".

"Какая к*бзд*, друзья... Это дом, в котором были записаны "На килимі" и "All eyes on kids". Какой же трэш", - написала артистка в своем Telegram-канале и показала жуткие кадры с места попадания вражеского дрона.

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К слову, в результате очередного российского удара пострадали также Харьков, Тернополь, Николаев и Конотоп. Есть много раненых и погибших.

Напомним, ранее хореограф Женя Кот рассказал о сильных взрывах возле дома во время ночного обстрела Киева. К счастью, он вместе с семьей не пострадал.

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