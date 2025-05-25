Директора крупных технических компаний заменяют себя своими ИИ-аватарами на совещаниях

Таким промышляют главы Zoom и Klarna.

Генеральные директора технокомпаний начали заменять себя ИИ-аватарами на созвонах. Теперь, чтобы рассказать инвесторам о квартальных результатах, им даже не нужно лично появляться в кадре, достаточно цифровой копии.

Финтех компания Klarna опубликовала 83-секундное видео с ИИ-версией своего директора Себастьяна Семятковски, в котором аватар начинает речь фразой: "Это я... вернее, мой ИИ-аватар".

В описании указано, что отчёт за первый квартал 2025 года представляет не живой человек, а его цифровой двойник.

Видео дня

Сама Klarna давно активно внедряет ИИ. Ранее в этом месяце Семятковски заявил CNBC, что благодаря ИИ компании удалось сократить численность сотрудников. Это не первый случай, когда Klarna использует аватара своего руководителя для подобных задач и, похоже, не последний.

Вслед за Klarna идею подхватил и Zoom. На квартальном отчётном звонке за первый квартал финансового 2026 года компанию представлял ИИ-аватар директора Эрика Юаня: "Сегодня я использую кастомный аватар из Zoom Clips с нашим AI Companion, чтобы поделиться своей частью отчёта".

Сам Юань всё же появился вживую на сессии вопросов и ответов и, судя по всему, остался в восторге от нового формата: "Мне очень нравится мой ИИ-аватар. Думаю, мы продолжим это использовать".

Ранее мы рассказывали, что в США влиятельная газета опубликовала список книг на лето, придуманный ИИ. Не тратьте время, спрашивая библиотекаря об этих "книгах" – их просто не существует в природе.

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