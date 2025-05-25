Дополнительные исследования экспертов, не входящих в ее команду, подтвердили открытие.

Ученая Стефани Венн-Уотсон, которая более 20 лет изучала долголетие, назвала продукт №1, который она всегда ест для здорового старения, пишет CNBC Make It.

Отмечается, что, будучи ветеринарным эпидемиологом, Венн-Уотсон была нанята ВМС США для ухода за стареющими дельфинами в 2001 году.

По ее словам, дельфины в дикой природе обычно живут около 20 лет, а вот дельфины ВМС живут намного дольше - за 40 и 50 лет.

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Проанализировав тысячи образцов, собранных за период около 50 лет, Венн-Уотсон и ее команда смогли определить, что общего у самых здоровых стареющих дельфинов.

"Мы думали, что это будут омега-3, потому что они едят только рыбу. Но вместо этого это была C15:0, насыщенная жирная кислота, о которой я никогда не слышала", - отметила ученая.

В итоге, как отмечается, Венн-Уотсон и ее команда открыли новую незаменимую жирную кислоту C15:0, которая, как и омега-3, может улучшать состояние здоровья млекопитающих. И дополнительные исследования экспертов, не входящих в ее команду, подтвердили это утверждение.

Данное открытие знаменует собой "первую незаменимую жирную кислоту, обнаруженную более чем за девяносто лет".

Вместе со своим мужем, врачом ВМС, Венн-Уотсон основала Seraphina Therapeutics и разработала добавку C15:0 для людей.

Чтобы увеличить потребление питательного вещества долголетия в своем рационе, Венн-Уотсон ест определенные продукты с высоким содержанием C15:0.

И продукт № 1, которую она ест, чтобы получить больше этой жирной кислоты, - сыры.

"Я буду есть сырный перекус почти каждый день… Это сыры, полученные от животных, выкормленных травой; в них один из самых высоких уровней C15:0", - отметила она.

Также указывается, что сочетание таких сыров с крекерами помогает ей получать еще одно жизненно важное питательное вещество для своего организма: клетчатку.

"Мы также узнали, что клетчатка имеет большое значение. Итак, классический сыр и крекеры с высоким содержанием клетчатки, то есть не те, которые переполнены обработанными углеводами", - добавила ученая.

Напомним, ранее УНИАН писал, в какой еде омега-3 больше, чем в грецких орехах.

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