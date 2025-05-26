Он копал на своем участке и случайно наткнулся на ценное ископаемое, однако дальнейший процесс его разочаровал.

Можете ли вы себе представить, что находите золото на собственной земле — и вдруг вас обязывают отдать его обратно? Именно это произошло с французским фермером, который копал на своём участке и случайно наткнулся на золото, пишет La Grada Online. Однако Франция — страна без действующих местных шахт, поэтому везение этого фермера оказалось весьма относительным.

Фермер против правительства

Мишель Дюпон — тот самый французский фермер, который нашёл золото на своей земле. Он рассказал, что увидел нечто блестящее в глине и не поверил своим глазам: это были золотые самородки. Такая находка необычна для Франции, поэтому правительство быстро вмешалось.

Дюпону не разрешили продолжить раскопки, поскольку золото необходимо проанализировать, чтобы понять, оправданы ли затраты на его добычу. Кроме того, встают экологические и исторические вопросы, ведь горные работы могут повредить экосистему или разрушить культурное наследие.

Видео дня

Можно предположить, что мужчине в итоге выплатили компенсацию. Но это не так. По закону природные ресурсы во Франции являются государственной собственностью, даже если кто-то находит их на своей территории. Таким образом, он сделал открытие, но не получил никакого вознаграждения...

На данный момент оценивается, что в районе, где мужчина нашел самородки, под землёй находится около 150 тонн золота, что эквивалентно миллиардам долларов. Однако решение о добыче будет зависеть не столько от её потенциальной выгоды, сколько от возможных негативных последствий для окружающей среды.

Другие новости о ценных ископаемых

Ранее УНИАН сообщал, что ученые сделали важное открытие об уникальной окаменелости возрастом 500 миллионов лет. Отмечается, что окаменелость Shishania aculeata имела строение, напоминающее ноги, и защитные шипы. Из-за этого ученые ошибочно предположили ее родство с моллюсками.

Кроме того, мы рассказывали, что добыча полезных ископаемых оказала заметное влияние на морских существ.

Ученые из Национального океанографического центра и Музея естественной истории в Лондоне изучили участок Кларион-Клиппертон, на котором в 1979 году проводился эксперимент по добыче полезных ископаемых.

Вас также могут заинтересовать новости: