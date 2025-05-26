Вашингтон считает первоочередной угрозой Китай.

На Западе и в НАТО ожидают, что уже в ближайшие месяцы Соединенные Штаты Америки объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет немецкая газета Handelsblatt. Инициатором этого решения считается главный стратег Пентагона Элбридж Колби. В прошлом году он говорил журналистам, что Штаты перенапрягает роль глобального лидера, тогда как страна недостаточно подготовлена к возможному военному противостоянию с Китаем:

"Трансатлантическое соглашение в течение длительного времени заключалось в том, что Америка будет незаменимой нацией, глобальным лидером. Европейцы смогли демилитаризовать себя и вложить свои деньги в государство всеобщего благосостояния. Но мир изменился, и мы, американцы, больше не можем нести такое бремя".

По данным издания, до конца лета американское правительство доработает новую национальную оборонную стратегию, которая и может стать основой для сокращения войск. Речь идет не о полном выводе сил, а о постепенном сокращении их численности.

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Дипломаты Североатлантического Альянса сообщают, что находятся с администрацией президента США в "тесном и конструктивном контакте", однако стороны имеют проблемы с согласованием разных стратегических приоритетов.

Во время апрельских слушаний в Конгрессе верховный главнокомандующий НАТО Кристофер Каволи предупреждал, что из-за угрозы со стороны России сокращать присутствие войск США в Европе не стоит, однако это решение будет зависеть не от него.

Журналисты подчеркивают, что последние заявления администрации Трампа и торговые войны с Европой только сильнее дестабилизируют ситуацию. Это указывает на то, что Трамп не считает европейцев ценными союзниками.

В то же время экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес подчеркивает, что большинство американских военных подразделений и техники, которые сейчас базируются в Европе, не соответствуют актуальным потребностям для Индо-Тихоокеанского региона. В этом контексте приоритетными являются не танки или артиллерия, а истребители, дроны и военно-морские силы.

Сокращение присутствия США в Европе

В мае Соединенные Штаты объявили о намерении уменьшить свое военное присутствие в Европе, что вызвало беспокойство среди союзников по НАТО.

Постоянный представитель США при Альянсе Мэтью Уитакер сообщил, что обсуждение этого вопроса начнутся после саммита НАТО в Гааге, запланированного на июнь.

Этот шаг является частью более широкой стратегии администрации президента Дональда Трампа, которая предусматривает переориентацию оборонных приоритетов на Индо-Тихоокеанский регион и уменьшение расходов на европейское направление.

Эти планы вызвали критику со стороны европейских союзников и некоторых американских законодателей, которые считают, что уменьшение военного присутствия США в Европе может ослабить сдерживание России и поставить под угрозу безопасность на континенте.

В ответ на возможное уменьшение американского присутствия, европейские страны, в частности Германия, уже принимают меры для усиления собственной обороноспособности.

Так, Германия объявила о развертывании 45-й танковой бригады в Литве, что станет первой постоянной зарубежной дислокацией немецких войск со времен Второй мировой войны

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