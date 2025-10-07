Графики отключений в области не всегда совпадают с объявленными.

Сегодня, 7 октября, Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской областин. В частности, в Прилуках без света остались более 61 тысячи граждан.

"Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталась более 61 тысячи абонентов", - сообщили в "Черниговоблэнерго".

Там отметили, что энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже запитывают потребителей.

В Черниговской ОГА рассказали, что враг в течение суток бил по гражданским объектам области. Кроме попадания по энерго- и хозяйственным объектам в Прилуцком районе, произошел пожар в жилом доме на окраине Чернигова, также был поврежден объект энергосети.

В Новгород-Северском районе ударными БпЛА россияне атаковали элеватор, где хранилось зерно. В другом населенном пункте - попали в жилье. В Корюковском районе еще один дрон атаковал инфраструктурное предприятие.

В Черниговской МВА отметили, что энергетики восстанавливают и маневрируют электричеством в сетях, чтобы в первую очередь обеспечить критическую инфраструктуру и жилые дома и не допустить полного обесточивания Чернигова.

"Из-за этих переключений иногда возникают аварии, поэтому графики отключений не всегда совпадают с объявленными. Несмотря на атаки, все объекты критической инфраструктуры были защищены, поэтому врагу не удается одновременно погрузить весь город в полную темноту. "Черниговводоканал" обеспечивает подачу воды и работу канализации, хотя из-за перепадов электропитания иногда случаются аварии", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Этой осенью Россия снова начала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, наибольшие атаки - на Черниговщине. Поэтому с 1 октября в Черниговской области ввели графики отключения света и начали разворачивать пункты несокрушимости. Уже на следующий день графики электроснабжения в регионе стали еще жестче.

Тяжелая ситуация и на Харьковщине. Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за вражеских атак по энергетическим объектам грядущая зима может быть самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны.

