Президент сообщил, что будет говорить с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Враг использовал 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - "шахеды". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина и Харьковщина.

"К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых", - сказал президент.

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Зеленский отметил, что это очевидное наращивание террора Россией, потому что каждую ночь сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов.

"Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - сказал он.

Зеленский сообщил, что сегодня будет говорить с партнерами в рамках "коалиции желающих" о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

"На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - подчеркнул президент.

Ночной удар РФ

Как сообщал УНИАН, в результате удара российских "шахедов" по Киеву пострадали 16 человек. Кроме того, появились данные о двух погибших.

Столичный мэр Виталий Кличко рассказал, что 10 пострадавших госпитализированы, другим помогли на месте.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в Подольском районе погибли 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В Нацполиции раскрыли о масштабах разрушений в городе. В частности, по ее данным, повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.

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