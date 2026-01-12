В Киеве не действуют почасовые графики: по всему городу введены экстренные отключения

В понедельник, 12 января, после обеда во всем Киеве были применены экстренные отключения. Об этом со ссылкой на команду от "Укрэнерго" сообщает ДТЭК.
Вынужденный шаг энергетиков связан с недавним обстрелом столицы в ночь на 9 января, который наложился на резкое похолодание и серьезное ухудшение погодных условий.
В результате атаки все это время, с пятницы включительно, на левом берегу Киева, а также частично в Голосеевском и Печерском районах города действовали аварийные отключения.
Сразу после атаки графики отключения света не работали также на правом берегу, однако ближе к вечеру стабилизационные, или почасовые отключения, вернулись к жителям Правобережья столицы.
Последствия обстрела Украины в ночь на 9 января
9 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине баллистикой и дронами, при этом главной целью стала столица. Из-за террористической атаки врага часть Киева временно осталась без отопления и горячей воды, по всему городу были введены экстренные отключения света.
Ночная атака 9 января также привела к отключениям электроэнергии в 90 тысяч домохозяйств в Киевской области. Однако еще больше жителей Киевщины остались без электричества из-за сильного похолодания – еще 280 тысяч семей.