Названо имя актера, который сыграет президента Авраама Линкольна

Стали известны первые детали фильма "Линкольн в Бардо".

Известный американский актер и продюсер, звезда фильма "Форрест Гамп" Том Хэнкс станет главным героем будущей ленты "Линкольн в Бардо".

Как пишет издание Variety, обладатель двух премий "Оскар" сыграет президента Авраама Линкольна в будущей экранизации романа Джорджа Сондерса. Интересно, что актер также будет продюсером фильма. Исполнительными продюсерами станут Стивен Шарешиан, Аарон Митчелл и Сандерс. Производство ленты будет проходить в Лондоне. Когда именно выйдет кино на большие экраны - пока неизвестно.

В центре внимания фильма "Линкольн в Бардо" отношения президента с его умершим 11-летним сыном. Будут показаны также темы любви, сопереживания и эмоций героя через дополнительных персонажей.

Кстати, Том уже не в первый раз сыграет реальную историческую личность. В частности, в его творческом багаже есть роль американского астронавта Джима Ловелла, редактора "Washington Post" Бена Брэдли, телеведущего Фреда Роджерса и художника-мультипликатора Уолта Диснея.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Эмили в Париже" сыграет культовую актрису Одри Хепберн.

