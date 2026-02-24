Касается мини-бара: бывшая работница отеля рассказала о раздражающей привычке туристов

Многие гости ошибочно полагают, что все содержимое мини-бара в номере отеля бесплатно по умолчанию.

Вы наверняка слышали истории о туристах (преимущественно российских), выносящих из заграничных отелей предметы на баснословные суммы – и это были абсолютно осознанные действия. Впрочем, порой люди прихватывают лишнее при выселении из отельного номера из-за банального незнания правил. В первую очередь речь идет о содержимом мини-баров.

Тревел-журналистка Эми Джонс, которая ранее работала на рецепции отеля, в своем материале для Express поделилась, какая привычка туристов, касающаяся пользования мини-баром, раздражает персонал отелей больше всего.

"Вполне обычное дело – заселиться в номер и обнаружить мини-бар, полный угощений, предоставленных гостям для их отдыха. За время работы в отеле я заметила, что гости часто совершают одну и ту же ошибку с мини-баром. И это очень раздражало нас, сотрудников", – отметила Эми.

Она напомнила, что мини-холодильники в номерах отелей обычно заполнены бутилированной водой, пивом, соком, чипсами, орехами, шоколадом и прочими закусками. При этом каждый из этих товаров оплачивался отдельно от номера, а цены на каждый товар четко указаны в меню мини-бара, оставленном на видном месте.

Впрочем, по ее словам, гости часто предполагали, что раз у них есть закуски и напитки в номере, они могут свободно ими объедаться. Иногда это действительно бесплатно (наприме, в случаях полного all inclusive), но тогда об этом сразу же сообщается при заселении, а меню в номере отсутствует.

"Я уже сбилась со счета, сколько раз при выезде спрашивала: "Вы что-нибудь ели из мини-бара?", а гости отвечали: "Да, мы думали, что все бесплатно". Это приводило к крайне неловкому диалогу, когда я перечисляла стоимость всего, что они съели, прямо на глазах у них, пока они были в полном шоке. Я имею в виду, неужели они действительно верили, что полбутылки шампанского в мини-баре и две кружки пива будут бесплатными", – поинтересалась Эми.

Она уточнила, что некоторые вещи в номере действительно предоставляются бесплатно, например, оставленная возле кровати бутылка воды, кувшин с фильтрованой водой, чайные пакетики, капсулы с кофе, сахар и так далее. Но все эти предметы не указываются в меню мини-бара, а это значит, что они бесплатные.

При этом бывшая работница отеля констатировала, что гости очень часто съедали все из мини-бара, не проверив цены.

"Хотя это вряд ли самое серьезное нарушение, это, безусловно, раздражало тех из нас, кто работал на ресепшене, и горничных, поскольку мы пополняли мини-бары и подносы, прежде чем сообщить об этом тем, кто считал, что это бесплатно", – пояснила она.

В то же время Эми рассказала, что в некоторых отелях плата за содержимое мини-бара взимается с гостя в момент извлечения товара из предназначенного для него места благодаря хитроумному датчику.

"Следует признать, что обнаружить датчик не всегда просто, поскольку товары расположены настолько аккуратно, что найти его под собой оказывается непросто. Поэтому, когда вы в следующий раз заселитесь в отель, изучите меню мини-бара, чтобы определить, взимается ли плата или это действительно бесплатно – в некоторых отелях это действительно так Принятие этой меры предосторожности избавит всех от неловкости при выезде или предотвратит появление раздражающего счета после вашего отъезда и проверки номера на наличие использованных товаров из мини-бара", – подытожила она.

