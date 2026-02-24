Синоптик о погоде 25 февраля: 'Внимательно подбирайте обувь'

На дорогах, по словам Натальи Диденко, ожидается некомфортная ситуация.

В среду, 25 февраля, в Украине ожидается прохладная и очень влажная погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура и днем, и ночью ожидается около нуля градусов. Только на юге страны воздух, по данным Натальи Диденко, прогреется до +2...+4.

"На дорогах ожидается некомфортная ситуация - внимательно подбирайте обувь, нескользкую, не из ткани или замши, будет мокро и скользко", - предупредила эксперт по погоде.

По ее данным, завтра в Украине будет преобладать влажная погода - будет дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег, местами с дождем.

Погода в Киеве

В Киеве 25 февраля также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в столице будет около нуля градусов, а также ожидается порывистый северо-западный ветер.

Погода в Украине - прогноз на конец зимы и начало марта

Финиш зимы в Украине будет переменчивым - с осадками и кратковременным похолоданием, сообщают синоптики. 24-25 февраля из-за влияния циклона и влажного атлантического воздуха в большинстве регионов пройдут мокрый снег и дождь различной интенсивности. 26-го поступит более холодный воздух с севера. Во второй половине недели температура снизится на 2-6 градусов, кроме юга и востока. Давление будет расти, осадков станет меньше, только на юго-востоке возможны дождь и мокрый снег. Такая же погода будет преобладать и в первые дни марта.

