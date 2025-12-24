Где в Украине худшая ситуация со светом: в Yasno назвали проблемные регионы

Наличие почасовых графиков отключений не является худшим сценарием для потребителей.

Самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в южных и прифронтовых регионах Украины. В Киеве проблемы со светом не самые критические по сравнению с другими областями.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в интервью "Украинской правде" отметил, что говорить о "худшей" ситуации в одном конкретном городе сложно, поскольку энергосистема постоянно меняется из-за обстрелов и аварий. В то же время есть регионы, где нагрузка значительно выше, чем в столице.

"Во-первых, Одесса. Сегодня ночью снова был обстрел, мы видим официальное сообщение. У нас есть Харьковская, Сумская, Донецкая, Черниговская области, которая в огне. То есть я не могу сказать, что в Киеве худшая ситуация. По сравнению с другими областями, которые расположены ближе к крупным генерационным объектам, то да в Киеве хуже. Но это все относительно. Каждый день мы видим даже по изменениям графика в мобильном приложении, что ситуация меняется", - сказал он.

Отдельно Коваленко объяснил, что почасовые графики отключений - не самый худший сценарий для потребителей. По его словам, значительно хуже, когда энергетики вынуждены применять экстренные отключения, потому что это свидетельствует о разбалансировке системы из-за аварий, масштабных ремонтов или других технических причин.

"Энергосистема - это физическая система. В независимости от обстрелов также имеет большое количество аварий каждый день. Эти включения-отключения дают нестабильности, и аварии также случаются. То есть если есть графики, то ситуация более-менее стабильная", - добавил Коваленко.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

23 декабря Россия осуществила девятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время обстрела Российская Федерация тогда применила десятки ракет и более 650 дронов.

Из-за последствий вражеских атак 24 декабря в Харьковской, Полтавской и Сумской областях введены аварийные отключения. Соответственно, графики почасовых отключений не действуют до отдельного распоряжения "Укрэнерго".

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что главным фактором, который будет влиять на состояние энергосистемы Украины, будет массированность и регулярность атак со стороны российских оккупационных войск. Но в среднем зима пройдет с отключениями 2-4 очередей потребителей.

