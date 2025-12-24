Причиной являются последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Таким образом, почасовые графики временно не действуют.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться.

В частности, по данным облэнерго, графики аварийных отключений введены в Сумской области.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 10 очередей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ", - сказано в сообщении Сумыоблэнерго.

Также графики почасовых отключений не действуют в Полтавской области.

"В Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго", - сообщается на сайте Полтаваоблэнерго.

Кроме этого, графики аварийных отключений применены в Харькове и Харьковской области. В Харьковоблэнерго отметили, что причина - последствия вражеских атак на энергообъекты.

Отключение света в Украине - последние новости

В ночь на 24 декабря Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти регионов. По данным Министерства энергетики Украины, на утро были зафиксированы новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что главный фактор, который будет влиять на состояние энергосистемы Украины, - массированность и регулярность атак со стороны российских оккупационных войск. Но в среднем зима пройдет с отключениями 2-4 очередей потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: