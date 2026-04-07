Россия и непогода оставили без света жителей более 10 областей: где сложнее всего со светом

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

В энергетическом ведомстве добавили, что из-за непогоды без света остаются более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – заверили в ведомстве.

Восстановления плановых графиков отключения света в Минэнерго не прогнозируют. В то же время около 10:00 "Черниговоблэнерго" сообщило о введении графика почасовых отключений на территории региона. Таким образом, отдельные очереди потребителей будут сидеть без света в течение суток до семи часов.

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

После завершения отопительного сезона Россия продолжила систематически атаковать украинскую энергетику. После очередной вражеской атаки 6 апреля часть жителей Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей временно остались без света.

Однако отключения света происходят не только непосредственно после вражеских атак, хотя и обусловлены их последствиями. 6 апреля "Укрэнерго" дало команду на введение аварийных отключений в Киеве и области, а также в Житомирской области.

