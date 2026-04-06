В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

Украинцев призвали использовать мощные электроприборы в период работы солнечных электростанций.

В понедельник, 6 апреля, в Киеве и некоторых областях ввели экстренные отключения света. Соответствующее распоряжение выпустила "Укрэнерго".

Пресс-служба ДТЭК сообщает, что по распоряжению "Укрэнерго" в столице и Киевской области введены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем Telegram-канале", – сообщили энергетики.

В свою очередь в"Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

"После стабилизации ситуации – аварийные отключения будут заменены на прогнозируемые графики почасовых отключений", – отмечается в сообщении.

По информации Житомиробленерго, аварийные отключения электроэнергии ввели сегодня в Житомирской области.

"Получили команду от диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" о введении аварийных отключений электроэнергии (ГАВ) для потребителей области", – говорится в сообщении.

Жителям области посоветовали отключить от розеток чувствительную к скачкам напряжения бытовую технику.

Следует отметить, что 6 апреля в Украине не планировались отключения света. При этом украинцев призвали экономно использовать электроэнергию.

Россия продолжает систематические атаки на энергетику Украины. В результате российской атаки в ночь на 6 апреля город Славутич Киевской области временно остался без света.

В свою очередь в Министерстве энергетики сообщили, что в результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временноостаются без света. Как отметили в энергетическом ведомстве, самая сложная ситуация со светом – в Черниговской области.

